В центре Киева пресекли незаконное строительство дома: фото

Сотрудники киевской прокуратуры провели обыск и изъяли строительную технику

Сотрудники киевской прокуратуры и полиции прекратили нелегальные строительные работы на незаконно занятом земельном участке в Печерском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Летом 2014 неизвестные мошенническим путем заняли земельный участок площадью 0,0743 га, расположенный по ул. Мичурина и принадлежащий общине Киева. Там было начато строительство многоэтажного здания без какой-либо разрешительной документации.

На указанный земельный участок по ходатайству местной прокуратуры был наложен арест с запретом ее использования. Однако, вопреки решению суда, неустановленные лица продолжили осуществлять строительные работы, в связи с чем прокуратурой были оперативно приняты меры по пресечению правонарушения. Был проведен обыск и изъята строительная техника.





По результатам принятых мер решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения незаконных действий в отношении имущества, на которое наложен арест - ст. 388 УК Украины.





Фото: kyiv.gp.gov.ua

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