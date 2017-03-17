В центре Киева пресекли незаконное строительство дома: фото
Сотрудники киевской прокуратуры и полиции прекратили нелегальные строительные работы на незаконно занятом земельном участке в Печерском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Летом 2014 неизвестные мошенническим путем заняли земельный участок площадью 0,0743 га, расположенный по ул. Мичурина и принадлежащий общине Киева. Там было начато строительство многоэтажного здания без какой-либо разрешительной документации.
На указанный земельный участок по ходатайству местной прокуратуры был наложен арест с запретом ее использования. Однако, вопреки решению суда, неустановленные лица продолжили осуществлять строительные работы, в связи с чем прокуратурой были оперативно приняты меры по пресечению правонарушения. Был проведен обыск и изъята строительная техника.
По результатам принятых мер решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения незаконных действий в отношении имущества, на которое наложен арест - ст. 388 УК Украины.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:48
-
14:21
-
13:48
-
11:27
-
10:00
Новости партнеров
- 72390
- 29794
- 21089
- 20863
- 18717