В Тернопольской области СБУ задержала чиновника ОГА на взятке
Сотрудники Службы безопасности совместно с военной прокуратурой разоблачили во взяточничестве руководителя одного из хозрасчетных учреждений Тернопольской облгосадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Правоохранители установили, что чиновник требовал у местного предпринимателя 10% "отката" за содействие в заключении контракта на 800 тыс грн для проведения ремонтных работ на объектах коммунальной собственности.
Оперативники СБУ задержали злоумышленника в рабочем кабинете при получении первой части взятки в размере 32 тысяч гривень.
Открыто уголовное производстве по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.
Фото: СБУ
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