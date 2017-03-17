В Тернопольской области СБУ задержала чиновника ОГА на взятке

По данным СБУ, чиновник требовал у местного предпринимателя 10% "отката" за содействие в заключении контракта для проведения ремонтных работ

Сотрудники Службы безопасности совместно с военной прокуратурой разоблачили во взяточничестве руководителя одного из хозрасчетных учреждений Тернопольской облгосадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Правоохранители установили, что чиновник требовал у местного предпринимателя 10% "отката" за содействие в заключении контракта на 800 тыс грн для проведения ремонтных работ на объектах коммунальной собственности.

Оперативники СБУ задержали злоумышленника в рабочем кабинете при получении первой части взятки в размере 32 тысяч гривень.









Открыто уголовное производстве по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.

Фото: СБУ

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