ГПУ: На крупной взятке задержан замначальника Львовской таможни
В пятницу, 17 марта, сотрудники военной прокуратуры совместно с полицией задержали замначальника Львовской таможни по подозрению в коррупции. Об этом у себя в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
"Следователи военной прокуратуры Западного региона Украины совместно с сотрудниками УЗЭ НПУ задокументировали факт предоставления военному прокурору Львовского гарнизона майору юстиции Савинцу В.В. неправомерной выгоды в размере $40 тыс заместителем начальника Львовской таможни ГФС Украины Шокало В.С", - написал Луценко.
Глава ГПУ добавил, что чиновник сейчас командирован и является временно исполняющим обязанности замначальника Ивано-Франковской таможни.
Он добавил, что чиновник ГФС пытался дать взятку за непривлечение его к уголовной ответственности и прекращение уголовного дела в связи с выявленными фактами "ежемесячных сборов взяток от подчиненных".
Взятки от подчиненных сотрудников, по данным ГПУ, он собирал за содействие в продвижении по службе и перемещения контрабанды через границу Украины.
"Деньги средства передавали в тубусе из-под ирландского виски, которые обнаружены и изъяты в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия. Чиновника задержали", - подчеркнул глава ГПУ.
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