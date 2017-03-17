ГПУ: На крупной взятке задержан замначальника Львовской таможни

По словам главы ГПУ, чиновник задержан за попытку дать взятку военному прокурору Львовского гарнизона за непривлечение к уголовной ответственности

В пятницу, 17 марта, сотрудники военной прокуратуры совместно с полицией задержали замначальника Львовской таможни по подозрению в коррупции. Об этом у себя в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Следователи военной прокуратуры Западного региона Украины совместно с сотрудниками УЗЭ НПУ задокументировали факт предоставления военному прокурору Львовского гарнизона майору юстиции Савинцу В.В. неправомерной выгоды в размере $40 тыс заместителем начальника Львовской таможни ГФС Украины Шокало В.С", - написал Луценко.

Глава ГПУ добавил, что чиновник сейчас командирован и является временно исполняющим обязанности замначальника Ивано-Франковской таможни.

Он добавил, что чиновник ГФС пытался дать взятку за непривлечение его к уголовной ответственности и прекращение уголовного дела в связи с выявленными фактами "ежемесячных сборов взяток от подчиненных".

Взятки от подчиненных сотрудников, по данным ГПУ, он собирал за содействие в продвижении по службе и перемещения контрабанды через границу Украины.

"Деньги средства передавали в тубусе из-под ирландского виски, которые обнаружены и изъяты в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия. Чиновника задержали", - подчеркнул глава ГПУ.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.