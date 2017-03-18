Минобороны: в Зайцево найден тайник с российским оружием - фото

В Минобороны подчеркнули, что найденный тайник - очередное подтверждение фактов участия российских спецназовцев в гибридной войне в Донбассе

В Зайцево Донецкой области украинские военные обнаружили тайник с оружием, боеприпасами и снаряжением российского производства. Об этом у себя в Facebook cообщила спикер Минобороны Оксана Гаврилюк.

По ее словам, тайник нашли недалеко от позиций ВСУ.

"Вероятно, был оставлен диверсионной разведывательной группой противника. Это является очередным подтверждением фактов участия российских спецназовцев на востоке Украины", - отметила Гаврилюк.





В тайнике найдены реактивный пехотный огнемет Шмель, ручные противотанковые гранаты РПГ-1, РПГ-7В, более 200 т патронов калибра 5,45 и 7,62, 20 гранатометные выстрелы ВОГ 25 и 4 - ВОГ 25П, четыре гранаты Ф1, 8 РГД-5 и осколочная граната наступательного действия 42,6 запала к гранатам УРСГМ - 2 и УРСГ, рейдовый рюкзак и разгрузка.













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