Масштабное ДТП в Днепре: погибли три человека

Трое погибших и один раненный в тяжелом состоянии в результате аварии

В Днепре на улице Сичеславская Набережная произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщил глава управления ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач.



Авария произошла в 05:20 сегодня, 18 марта.



Одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу.









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