Масштабное ДТП в Днепре: погибли три человека
18.03.2017 12:59
Трое погибших и один раненный в тяжелом состоянии в результате аварии
Фото: Андрей Кульбач/Facebook
В Днепре на улице Сичеславская Набережная произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщил глава управления ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач.
Авария произошла в 05:20 сегодня, 18 марта.
Одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу.
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