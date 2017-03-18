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Масштабное ДТП в Днепре: погибли три человека

18.03.2017 12:59
Трое погибших и один раненный в тяжелом состоянии в результате аварии
Масштабное ДТП в Днепре: погибли три человека
Фото: Андрей Кульбач/Facebook

В Днепре на улице Сичеславская Набережная произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщил глава управления ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

Авария произошла в 05:20 сегодня, 18 марта. 

Одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу. 

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