СБУ предотвратила незаконное отчуждение 6,5 га земли Феофании

Чиновники Козинского поселкового совета, используя поддельные документы, предоставили разрешение на отчуждение этих участков в частную собственность

Служба безопасности Украины совместно с полицией предотвратила незаконное отчуждение из государственной собственности более 6,5 га земель оздоровительно-лечебного комплекса санаторного типа Ясный лечебно-профилактического комплекса Феофания НАН Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Чиновники Козинского поселкового совета, используя поддельные документы, без согласования с НАН Украины предоставили разрешение на отчуждение этих участков в частную собственность.

На основании информации СБУ Шевченковский районный суд Киева наложил на землю арест.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

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