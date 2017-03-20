СБУ предотвратила незаконное отчуждение 6,5 га земли Феофании
Служба безопасности Украины совместно с полицией предотвратила незаконное отчуждение из государственной собственности более 6,5 га земель оздоровительно-лечебного комплекса санаторного типа Ясный лечебно-профилактического комплекса Феофания НАН Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Чиновники Козинского поселкового совета, используя поддельные документы, без согласования с НАН Украины предоставили разрешение на отчуждение этих участков в частную собственность.
На основании информации СБУ Шевченковский районный суд Киева наложил на землю арест.
В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.
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