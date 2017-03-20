Под Киевом полиция остановила автомобиль с арсеналом оружия

Полиция изъяла у жителя Одесской области 13 автоматов АКС74У-В и пистолет Макарова без каких-либо документов

На автодороге Борисполь-Днепр полиция задержала жителя Одесской области, который незаконно перевозил в автомобиле 13 автоматов АКС74У-В, пистолет Макарова, 16 патронов к нему, а также предметы для быстрого заряжания оружия. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Согласно сообщению, автомобиль Ford Transit, окрашенный в маскировочную окраску "камуфляж", без государственных номерных знаков был остановлен на стационарном посту автодороги Борисполь-Днепр.

За рулем автомобиля находился 35-летний мужчина, который, согласно предоставленным документам, проживает при воинской части Коминтерновского района Одесской области, сообщили в полиции.





"При осмотре транспортного средства работники полиции обнаружили оружие - 13 автоматов АКС74У-В, пистолет Макарова и 16 патронов к нему без каких-либо документов. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Переяслав-Хмельницкого отдела полиции для документирования правонарушения", - сказано в сообщении.

В полиции уточнили, что также из салона автомобиля изъято 13 предметов для быстрого заряжания оружия, 13 емкостей с остатками масла, 13 принадлежностей для чистки оружия.





Автомобиль помещен на площадку временного содержания транспортных средств. Сейчас сотрудники полиции устанавливают происхождение арсенала оружия и боеприпасов.





Фото: kv.npu.gov.ua

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 7 лет. Досудебное следствие продолжается.

На днях в подъезде многоэтажки в Киеве был найден арсенал оружия. Полиция изъяла пистолет, автомат, около 200 патронов разного калибра, гранату с запалом.

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