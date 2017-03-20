Черкасская область: в перестрелке с полицией убит подозреваемый
В Черкасской области в ходе спецоперации Нацполиции против группы лиц, подозреваемых в разбойных нападениях, произошла перестрелка, во время которой был убит один из злоумышленников. Об этом в своем Twitter сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.
"Спецоперация полиции Киевской области и подразделения КОРД против разбойников в Черкасской области: один из них открыл огонь по полицейским и был обезврежен", - написал он.
Других подробностей инцидента Шевченко не сообщил.
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13 марта 2017 года сообщалось, что в Соломенском районе Киева в ходе конфликта между двумя мужчинами произошли драка и стрельба, оба участника получили травмы.
Фото: twitter.com/Artem_Shewa
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