Черкасская область: в перестрелке с полицией убит подозреваемый

В ходе спецоперации правоохранителей один из подозреваемых в разбойных нападениях начал стрелять по полицейским и был убит ответным огнем

В Черкасской области в ходе спецоперации Нацполиции против группы лиц, подозреваемых в разбойных нападениях, произошла перестрелка, во время которой был убит один из злоумышленников. Об этом в своем Twitter сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Спецоперация полиции Киевской области и подразделения КОРД против разбойников в Черкасской области: один из них открыл огонь по полицейским и был обезврежен", - написал он.





Других подробностей инцидента Шевченко не сообщил.

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13 марта 2017 года сообщалось, что в Соломенском районе Киева в ходе конфликта между двумя мужчинами произошли драка и стрельба, оба участника получили травмы.

Фото: twitter.com/Artem_Shewa



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