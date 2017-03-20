На амбулаторном лечении в Червоноградской городской клинической больницы находится еще 13 человек

Из 23 госпитализированных после взрыва на шахте Степная 12 человек до сих пор в больнице. В частности во Львовской восьмой коммунальной городской клинической больнице находится девять человек, а еще трое - в Червоноградской городской клинической больнице. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"12 горняков, пострадавших на шахте Степная до сих пор находятся в больнице. На амбулаторном лечении в Червоноградской городской клинической больницы находится еще 13 человек. Состояние всех пациентов удовлетворительное ", - говорится в сообщении.

14 марта из больницы выписали еще семь горняков, пострадавших при взрыве на шахте Степная. А 13 марта выписали шестерых.

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2 марта в 12:46 в Глухове Сокальского района Львовской области на шахте Степная ОАО Львовуголь произошел взрыв. Восемь шахтеров погибли.

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