Под Харьковом мужчина покончил жизнь самоубийством из-за ДТП

Мужчина оставил предсмертную записку

В Харьковской области мужчина покончил жизнь самоубийством из-за дорожно-транспортного происшествия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

19 марта в Чугуевский отдел полиции обратилась жительница села Лебяжье, которая обнаружила тело своего 64-летнего свата, который покончил жизнь самоубийством.

Мужчина оставил предсмертную записку. "По предварительной информации, причиной такого поступка стало то, что гражданин якобы совершил ДТП", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Проводится дальнейшая проверка.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области после аварии пассажир одного автомобиля - участника ДТП - нанес смертельные побои водителю другого авто.

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