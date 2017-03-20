В Одессе у ночного клуба произошла стрельба: есть раненые

Неизвестные шесть раз выстрелили в мужчину у одесского ночного клуба. Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 УК

В понедельник, 20 марта, в Одессе неизвестные ранили 31-летнего мужчину, он госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

О ранении в полицию около 11:00 сообщили врачи больницы, куда был доставлен потерпевший. Правоохранители выехали на место происшествия.

"В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, рассматривается несколько версий относительно причин данного происшествия", - сообщили в полиции.

По данным Думской, инцидент произошел возле ночного клуба Jennifer на Люстдорфской дороге, 96а. Сообщается, что якобы возле мужчины остановилась машина Daewoo, из нее произвели шесть выстрелов.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что правоохранители исключат покушение на заказное убийство.

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