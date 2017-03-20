Прокуратура выявила растрату 3 млн грн в ходе госзакупок

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Служебные лица одной из территориальных общин Хмельницкой области, злоупотребляя служебным положением и действуя вопреки интересам службы, незаконно потратили около 3 млн гривень из госбюджета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Установлено, что служебные лица одной из территориальных общин области, злоупотребляя служебным положением и действуя вопреки интересам службы, неправомерно заключили договоры купли работ за государственные средства, на основании которых из бюджета незаконно потрачено около 3 млн гривень", - сказано в сообщении.

Во время государственных закупок, проведенных в 2015 году, предприятие предложило самую низкую стоимость работ по реконструкции систем канализации и очистки сточных вод - около 7 млн грн. В ноябре того же года на указанную сумму с победителем заключен договор, сообщили в прокуратуре.

"В 2016 году, в нарушение требований законодательства, должностные лица безосновательно увеличили бюджетные расходы, заключив с тем же обществом еще два договора о выполнении на том же объекте дополнительных работ общей стоимостью около 3 млн грн", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом, по информации прокуратуры, необходимость выполнения этих работ предусматривалась в договоре, заключенном в 2015 году, а потому должностные лица должны были бы требовать от предприятия выполнения предварительно взятых на себя обязательств в полном объеме.

По данному факту прокуратурой области начато уголовное производство.

Предварительная правовая квалификация преступления - ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК.

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