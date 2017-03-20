В Киевской области на крупной взятке задержан глава сельсовета

Чиновник требовал 250 тысяч евро от предпринимателя за принятие положительного решения о выделении в аренду земельного участка, сообщили в СБУ

Сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой Киева задержали главу одного из сельсоветов Бориспольского района Киевской области по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Чиновник требовал 250 тысяч евро от предпринимателя из сферы строительства и логистики за принятие положительного решения о выделении в аренду земельного участка площадью 70 гектаров.

Правоохранители задержали злоумышленника в помещении сельсовета после получения всей суммы взятки.

Продолжаются следственные действия. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины и избрания меры пресечения.







Фото: СБУ

В пятницу, 17 марта, сотрудники военной прокуратуры совместно с полицией задержали замначальника Львовской таможни по подозрению в попытке подкупа военного прокурора.

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