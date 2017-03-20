Под Киевом на остановке нашли сумку с боевой гранатой

Помимо гранаты в сумке также обнаружены 7 патронов

В поселке Коцюбинском Киевской области на остановке общественного транспорта обнаружили сумку с гранатой и патронами. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

О находке в полицию сообщил житель поселка. По его словам, на одной из местных улиц лежала сумка черного цвета, а в ней - предмет, похожий на гранату.

Полицейские и работники взрыво-технической службы обнаружили в сумке и изъяли дульнозарядную гранату "ВОГ 25" калибра 40 мм, 7 патронов калибром 7,62 мм. Также с места происшествия изъяты сим-карта, мобильный телефон, зарядное устройство и батарея к телефону.

Во время проверки в воинской части в с. Широкое Запорожской области были обнаружены средства поражения, хранившиеся на складе без документов и охраны.

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