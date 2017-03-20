Госпогранслужба усилила контроль на границе с Беларуссю
Госпогранслужба усилила контроль на украинско-белорусской границе из-за инцидента с задержанием автомобиля на КПВВ Александровка. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
"На участке белорусско-украинской границы уже выставлены дополнительные пограничные наряды, усилен контроль за соблюдением режима в пунктах пропуска и уточнено взаимодействие с белорусскими коллегами", - сказано в сообщении.
В ГПСУ сообщили что, что сегодня от белорусских коллег была получена информация о попытке прорыва через белорусский пункт пропуска Александровка автомобиля, который, якобы, следовал из Украины.
В результате проверки было установлено, что автомобиль иностранной регистрации границу Украины ни на въезд, ни выезд - не пересекал, отметили в ГПСУ.
"Лица, которые, вероятно, находились в его салоне, в течение длительно времени тоже не следовали через государственную границу", - говорится в заявлении.
Сейчас украинские и белорусские пограничники совместно устанавливают все обстоятельства данного происшествия и мотивы лиц, находившихся в машине.
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