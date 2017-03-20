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Взрыв автомобиля в Багдаде: 23 человека погибли, 45 раненых

20.03.2017 21:51
По данным СМИ, взрыв прогремел на оживленной улице в шиитском южном районе Багдада . Пока никто не взял на себя ответственность за атаку
Взрыв автомобиля в Багдаде: 23 человека погибли, 45 раненых
Фото: twitter.com/QawiAnlz

В столице Ирака Багдаде в результате взрыва автомобиля погибли по меньшей мере 23 человека, еще более 45 получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции и медиков.

По данным источников СМИ, взрыв прогремел на оживленной улице в шиитском южном районе Амиля. Пока никто не взял на себя ответственность за атаку.

Вместе с тем, агентство отмечает, что в этом нападении подозреваются террористы Исламского государства, боевиков которых интенсивно теснят в Мосуле иракские войска.

Кроме того, по данным Reuters, боевики ИГ захватили в плен полковника иракской полиции и восемь других офицеров после того, как вынуждены были отступать во время боя в Мосуле.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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