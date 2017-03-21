Оккупанты ударили Градом на юге: погибли трое военных, 12 ранены
За минувшие сутки, 20 марта 2017 года, боевики 60 раз обстреляли позиции ВСУ. Трое украинских военных погибли, 12 - получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.
На мариупольском направлении террористы атаковали опорные пункты украинских военных под Водяным из Града, 152 мм и 122 мм артиллерии.
Позиции ВСУ вблизи Лебединского и Талаковки гибридные войска РФ обстреливали из артиллерийских систем крупного калибра. Из 120 мм и 82 мм минометов были обстреляны силы АТО рядом с Широкиным, Николаевкой, Новотроицким и Красногоровкой. Из стрелкового оружия, пулеметов крупного калибра и гранатометов боевики обстреливали Широкино, Водяное, Новотроицкое и Гнутово.
Широкино было обстреляно также из БМП и танка.
На донецком направлении террористы обстреляли позиции ВСУ возле шахты Бутовки, Луганского и Камянки. В районе Авдеевки боевики вели огонь из пулеметов, гранатометов, минометов и танка.
На луганском направлении вблизи Троицкого, Новозвановки и Новоалександровки террористы обстреливали силы АТО из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Позиции ВСУ в Трехизбенке террористы обстреляли противотанковыми управляемыми ракета.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08:24
-
08:30
-
17.03.17
08:00
-
вчера
19:02
-
вчера
18:13