Оккупанты ударили Градом на юге: погибли трое военных, 9 ранены

На мариупольском направлении оккупанты атаковали опорные пункты военнослужащих под Водяным из РСЗО Град и ствольной артиллерии 152 мм и 122 мм калибра

За минувшие сутки, 20 марта 2017 года, боевики 60 раз обстреляли позиции ВСУ. Трое украинских военных погибли, девять получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении террористы атаковали опорные пункты украинских военных под Водяным из Града, 152 мм и 122 мм артиллерии.

Позиции ВСУ вблизи Лебединского и Талаковки гибридные войска РФ обстреливали из артиллерийских систем крупного калибра. Из 120 мм и 82 мм минометов были обстреляны силы АТО рядом с Широкиным, Николаевкой, Новотроицким и Красногоровкой. Из стрелкового оружия, пулеметов крупного калибра и гранатометов боевики обстреливали Широкино, Водяное, Новотроицкое и Гнутово.

Широкино было обстреляно также из БМП и танка.

На донецком направлении террористы обстреляли позиции ВСУ возле шахты Бутовки, Луганского и Камянки. В районе Авдеевки боевики вели огонь из пулеметов, гранатометов, минометов и танка.

На луганском направлении вблизи Троицкого, Новозвановки и Новоалександровки террористы обстреливали силы АТО из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции ВСУ в Трехизбенке террористы обстреляли противотанковыми управляемыми ракета.

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