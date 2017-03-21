ГУР: Главари наказывают боевиков рублем и лишением отпусков

За "нарушение воинской дисциплины" террористам грозит лишение дополнительного денежного вознаграждения, сообщает разведка

Главари террористических организаций ДНР и ЛНР запретили предоставлять боевикам "отпуска", в том числе по семейным обстоятельствам, и увеличили сроки пребывания бандгруппировок на передовой. Такие шаги верхушка бандитов предприняла с целью предотвращения снижения численности боевиков, сообщает в ежедневной Facebook-сводке Главное управление разведки Минобороны.



Также за "нарушение воинской дисциплины" членам незаконных вооруженных формирований грозит лишение дополнительного денежного вознаграждения и права на "ротацию" на один и более период.



По данным разведки, в бандформировании террористов ДНР, базирующемся во временно оккупированном Новоазовске, перенесена "ротация" разведчиков и оформляются "списки нарушителей дисциплины", которые будут лишены права на замену.



Кроме того, снизили размер денежного обеспечения боевикам ЛНР во временно оккупированной Брянке. Особо это отразилось на инструкторах бандитов: им выплатили только половину "месячной зарплаты" (8-9 тысяч российских рублей) в связи с тем, что они не привлекались к "несению боевого дежурства", отмечают в ГУР.



Тем временем оккупанты продолжают применять запрещенные международными правилами образцы вооружения. В частности, 16 марта 2017 года в районе Луганского (Светлодарская дуга) террористы установили инженерное заграждение с использованием противопехотных мин ПМН-2, запрещенных нормами международного права.

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По информации разведчиков, российско-террористические войска продолжают усиливать позиции путем увеличения количества постов наблюдения в так называемой серой зоне, провоцируя боестолкновения с силами АТО и неся при этом потери. К примеру, на мариупольском направлении украинские военные уничтожили пять боевиков так называемой морской пехоты, еще 13 террористов получили ранения.

20 марта 2017 года разведка сообщила, что после получения боевиками ДНР и ЛНР по окончании "командно-штабных учений" денежных выплат в бандформированиях существенно снизился уровень дисциплины.



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