В Москве силовики избили вывесившего флаг Украины аспиранта МГУ

Силовики заставили студента подписать документ о сотрудничестве с ФСБ

В Москве сотрудники ФСБ избили вывесившего флаг Украины аспиранта Московского государственного университета и заставили его подписать документ о сотрудничестве. Об этом сообщает российская Новая газета.

"Полиция задержала аспиранта МГУ в Главном здании университета на Воробьевых горах за то, что тот вывесил флаг Украины из окна корпуса. Сначала - из окна своей комнаты, затем - из окна лестничного пролета, где его "лучше было видно" участникам прокрымского мероприятия", - говорится в статье.

Студент объяснил, что устраивал не политическую акцию, а "общественный дискурс": выступал против трат бюджетных средств на фестиваль - в то время, когда у самого университета не хватает средств на ремонт общежитий.

"Мы решили вывесить флаг Украины во время фестиваля, чтобы получился общественный дискурс, акция не носила политический характер. Меня задержали, не представлялись. Из разговоров людей в гражданском было понятно, что это люди из ФСБ и Центра "Э", - рассказал аспирант Новой газете.

Вначале его задержали охранники МГУ. По словам аспиранта, его отвели в комнату охраны, куда пришли майор из ОВД МГУ и несколько человек в гражданском. Из разговоров с ними аспирант понял, что это были сотрудники ФСБ. У него забрали фотоаппарат, ноутбук и телефон, а потом отвели в отделение ОВД МГУ.

"Обыск в комнате устраивался без ордера, а в отделении меня избивали кулаками, ногами и палкой с целью выведать, кто мне дал денег, в какой организации состою, хотя я нигде не состою. Это длилось 1,5-2 часа. Они принудили меня подписать соглашение о сотрудничестве. Майор полиции составил протокол за мелкое хулиганство. На следующий день поехал в больницу, зафиксировал побои", - рассказал аспирант.

Документ о том, что аспирант "согласен работать осведомителем ФСБ и "Центра Э" под псевдонимом "аспирант" ему продиктовали.

После этого к студенту подошли трое полицейских, заставили написать в протоколе, что он ругался матом и размахивал флагом, вручили ему квитанцию на штраф за мелкое хулиганство. Из ОВД МГУ он вышел 18 марта.

Митинг-концерт "Весна" прошел возле Главного здания МГУ 18 марта. За день до официального мероприятия ряд студентов МГУ провели пикет против проведения политических акций на территории университета.

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