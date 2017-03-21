Инцидент на Степной: из системы контроля исчезли данные о взрыве

По словам вице-премьера Геннадия Зубко, во время аварии в лаве шахты Степная было только 156 кубов воздушной смеси вместо необходимых 453-х

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко заявил, что в системе контроля были уничтожены все данные о моменте аварии на шахте Степная во Львовской области. Об этом он сказал на брифинге по результатам очередного заседания правительственной комиссии по расследованию причин трагедии на шахте, сообщает Укринформ.

"Вопрос возник и, я думаю, что отдельно по результатам работы правительственной комиссии будут делать выводы правоохранительные органы, будут проводить расследование, почему именно во время взрыва были уничтожены все данные из системы УТАС, потому что последняя информация была в 07:30, а следующая информация была только в 12:38, авария произошла в 11:58", - сказал Зубко.

Он также рассказал, что во время аварии в лаве Степной было только 156 кубов воздушной смеси вместо необходимых 453, а сама система УТАС (телекоммуникационная система диспетчерского контроля и автоматизированного управления горными машинами и технологическими комплексами, - ред., которая должна была известить об увеличении метана в воздухе и отключить все энергообеспечение шахты, не сработала.

Зубко отметил, что правительственная комиссия будет работать до 6 апреля, а потом передаст свои материалы в правоохранительные органы.

2 марта 2017 года в 12:46 в Глухове Сокальского района Львовской области на шахте Степная ОАО Львовуголь произошел взрыв. Восемь шахтеров погибли.

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