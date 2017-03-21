Во Львовской области расследуют отравление детей в детсаду

Семеро детей попали в областную инфекционную больницу, еще двое - в районную. Все пострадавшие - дети в возрасте от двух до пяти лет

В одном из сел Пустомытовского района Львовской области в детском саду отравились девятеро детей. Правоохранители открыли уголовное производство в связи с происшествием, сообщает пресс-служба областной полиции.

Об инциденте в полицию сообщили 20 марта. Семеро детей попали в областную инфекционную больницу, еще двое - в районную. Все пострадавшие - дети в возрасте от 2 до 5 лет, жители одной деревни, у них выявлены симптомы острого гастроэнтероколита.

Установлено, что в период с 16 по 19 марта, в больницы попали дети, которые посещали и питались в дошкольном учреждении одного из сел Пустомытовского района. Среди пострадавших - трое членов одной семьи - пятилетний мальчик и две его трехлетние сестры.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных и массовых отравлений) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Проводится проверка, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Назначен ряд экспертиз.

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