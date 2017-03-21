В Одесской области на взятке погорел военком - полиция

Полковник требовал деньги от мужчины за то, чтобы его сына, имеющего недостатки слуха, не призывали на службу, утверждают правоохранители

В Одесской области по подозрению в получении взятки на сумму 6 тысяч гривень задержан военный комиссар одного из районных военкоматов. Об этом сообщает департамент защиты экономики Нацполиции.



По данным правоохранителей, полковник требовал от отца призывника неправомерную выгоду за то, чтобы его сына, имеющего недостатки слуха, не призывали на службу. Офицер также пригрозил в случае отрицательного ответа приложить максимум усилий, чтобы призывник попал на передовую и понес административную ответственность за уклонение от службы. Мужчина был вынужден обратиться за помощью к полицейским.









Сегодня, 21 марта, оперативники управления защиты экономики в Одесской области Нацполиции и следователи военной прокуратуры Южного региона задержали военкома в его служебном кабинете. "Из его кармана правоохранители изъяли 6,2 тысяч гривень, которые он получил от отца призывника в качестве неправомерной выгоды", - сообщили в полиции.





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По данному факту военной прокуратурой открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).



В настоящее время по месту работы и жительства полковника проводятся обыски.



20 марта 2017 года сотрудники СБУ совместно с прокуратурой Киева задержали главу одного из сельсоветов Бориспольского района Киевской области по подозрению в получении взятки.

Фото: npu.gov.ua



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