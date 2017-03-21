В Харькове мужчина открыл стрельбу в метро: ранен один человек

По данным полиции, нетрезвый мужчина открыл стрельбу из травматического оружия на станции метро Южный вокзал, ранение получил 29-летний харьковчанин

В Харькове на станции метро Южный вокзал 31-летний мужчина открыл огонь по пассажирам из травматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.

Сообщение о стрельбе в метро поступило в полицию вчера вечером, 20 марта. По данным правоохранителей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как выяснили полицейские, 31-летний житель области "из хулиганских побуждений" выстрелил из травматического оружия незнакомцу в ногу, 29-летний пострадавший доставлен в больницу с ранением стопы.

У подозреваемого изъяты вещественные доказательства - спецсредство и резиновая пуля. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Злоумышленнику грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до 1 года.

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