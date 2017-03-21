ФСБ допрашивает деятелей украинского культурного центра Крыма

Следователь ФСБ оказывал на допросах на украинских активистов психологическое давление

Четверых деятелей Украинского культурного центра Крыма вызывали на допросы в крымское управление ФСБ в Симферополе. Об этом сообщает на своем сайте Крымская правозащитная группа (КПГ).

"Как стало известно Крымской правозащитной группе, четверых активистов Украинского культурного центра Крыма: Леонида Кузьмина, Михаила Батрака, Галину Балабан и Алену Попову вызывали на допросы в крымское управление ФСБ, в Симферополе", - сказано в сообщении.

Правозащитники уточняют, что сегодня, 21 марта 2017 года, следователь ФСБ вызвал на допрос активистку украинского культурного центра Алену Попову. Остальных активистов уже допросили.

Следователь ФСБ Чумаков заявил крымчанам, что они проходят в качестве свидетелей по "делу" одного из организаторов украинского культурного центра в Крыму Вельдара Шукурджиева, в отношении которого якобы "возбуждено уголовное дело по статье об экстремизме". Информация об этом уточняется правозащитниками.

Как стало известно КПГ, следователь ФСБ оказывал на допросах на украинских активистов психологическое давление. Помимо Шукурджиева, следователь интересовался другими активистами, а именно лидером движения "Евромайдан-Крым" Андреем Щекуном и крымской журналисткой Людмилой Щекун.

Украинский культурный центр Крыма не является политической организацией. Центр создан активистами с целью сохранения и популяризации на полуострове украинской культуры. Однако на участников Центра де-факто действующие в Крыму российские власти постоянно оказывают давление: запрещают проведение публичных мероприятий, вызывают на допросы и "беседы" в правоохранительные органы, предупреждают о недопустимости экстремизма и прочее.

Симферопольские власти отказали украинским активистам в проведении 9 марта 2017 года публичного мероприятия по случаю дня рождения Тараса Шевченко. Руководителю Украинского культурного центра в Крыму Леониду Кузьмину симферопольское управление полиции прислало официальный документ под названием "Предупреждение о недопустимости нарушения закона".

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники ФСБ избили вывесившего флаг Украины аспиранта Московского государственного университета и заставили его подписать документ о сотрудничестве.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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