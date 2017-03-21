В ГПС заявили о стычке на границе с Румынией: есть пострадавший

В ГПСУ заявляют, что этим утром возле КП у поселка Красноильск произошла потасовка между двумя группами активистов, которую уладили пограничники

Во вторник утром, 21 марта, вблизи поселка Красноильск Черновицкой области между группами активистов возникла потасовка. В результате один человек получил травмы, конфликт уладили сотрудники Госпогранслужбы. Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.

Сообщается, что ранее вблизи поселка пограничники выставили контрольный пост, который оборудовали шлагбаумом и видеокамерами. Пост был оборудован в рамках усиления пограничного режима на дороге, ведущей к госгранице.

Однако, такое решение "не понравилось контрабандистам, или тем, кто под видом "противодействия коррупции" способствует злоумышленникам в реализации их замыслов", отметили в ГПСУ.

Пограничники заявляют, что этим утром, около 11:30, возле контрольного поста собралась "группа лиц, возглавляемая одним из псевдоактивистов" с целью демонтажа шлагбаума. Им пыталась помешать "другая группа патриотически настроенных граждан".

"В процессе выяснения отношений, на расстоянии около 70 метров от КРП, между группами возникла потасовка, которая прекратилась благодаря вмешательству пограничного наряда. Фельдшер отдела пограничной службы оказал первую медицинскую помощь одному из пострадавших", - говорится в сообщении.

Вскоре к месту конфликта прибыли глава Красноильского и Сторожинецкой райсоветов, представители Черновицкого офиса Миссии ОБСЕ, а также полиция.

Около 15:00 конфликт удалось уладить, а все его участники - разошлись, подчеркнули в ГПСУ.

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