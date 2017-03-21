USD:  26.81  27.10   EUR:  28.59  29.25  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

СБУ объявила заочное подозрение "главе центробанка ДНР"

21.03.2017 18:39
Злоумышленница с 2014 года аккумулировала средства на счетах "банка" с последующим их перераспределением между незаконными вооруженными формированиями
СБУ объявила заочное подозрение "главе центробанка ДНР"

Служба безопасности объявила заочное подозрение женщине, которую в террористической организации ДНР называют "главой центрального республиканского банка ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Женщину подозревают в финансировании терроризма.

"Злоумышленница с 2014 года аккумулировала средства на счетах "банка" с последующим их перераспределением между незаконными вооруженными формированиями террористической организации ДНР. Полученные деньги боевики использовали для ведения военных действий против Вооруженных Сил Украины, задействованных в районе проведения АТО", - сказано в сообщении.

Следственные действия продолжаются.

На днях сотрудники Службы безопасности задержали в селе Трехизбенка Луганской области информатора террористической организации ЛНР.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 