СБУ объявила заочное подозрение "главе центробанка ДНР"

Злоумышленница с 2014 года аккумулировала средства на счетах "банка" с последующим их перераспределением между незаконными вооруженными формированиями

Служба безопасности объявила заочное подозрение женщине, которую в террористической организации ДНР называют "главой центрального республиканского банка ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Женщину подозревают в финансировании терроризма.

"Злоумышленница с 2014 года аккумулировала средства на счетах "банка" с последующим их перераспределением между незаконными вооруженными формированиями террористической организации ДНР. Полученные деньги боевики использовали для ведения военных действий против Вооруженных Сил Украины, задействованных в районе проведения АТО", - сказано в сообщении.

Следственные действия продолжаются.

На днях сотрудники Службы безопасности задержали в селе Трехизбенка Луганской области информатора террористической организации ЛНР.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.