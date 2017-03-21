Глава Львовской ОГА заявил о планах очистить Львов через 7 дней

По словам главы Львовской облгосадминистрации Олега Сынютки, отходы будут вывозить на полигоны области

Власти Львовской области намерены вывезти мусор со всех переполненных площадок Львова в течение недели. Об этом во вторник, 21 марта, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Львовской облгосадминистрации заявил глава ОГА Олег Сынютка, передает Zaxid.net.

"Касательно вывоза твердых бытовых отходов, то комиссия приняла аналогичное решение к тому, которое было принято в январе, которое должно обеспечить вывоз отходов из Львова. Мы попробуем через 5-7 дней обеспечить вывоз отходов из Львова", - сказал Сынютка.

По его словам, отходы будут вывозить на полигоны Львовской области. По поручению Сынютки, директор областного департамента ЖКХ Назар Романчук до конца дня должен встретиться с перевозчиками и мэрами городов области для заключения соответствующих договоров.

По словам начальника департамента жилищно-коммунальных услуг Львовского горсовета Сергея Бабака, сейчас в городе 454 переполнены площадки, это более трети всех городских площадок.

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