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Полиция Москвы отпустила украинского журналиста

21.03.2017 21:30
Также российская полиция отпустила оператора телеканала 1+1 Никиту Бородина и аспиранта исторического факультета МГУ Захара Сарапулова
Полиция Москвы отпустила украинского журналиста
Фото: facebook.com/RomanTsymbaliuk

В Москве полиция отпустила задержанных корреспондента УНИАН в РФ Романа Цимбалюка, оператора телеканала 1+1 Никиту Бородина и аспиранта исторического факультета МГУ Захара Сарапулова. Об этом Цимбалюк написал на своей странице в Facebook.

"Спасибо всем кто переживал, нас отпустили", - написал журналист.

Как сообщалось ранее, сегодня в Москве полицейские задержали украинского журналиста, корреспондента УНИАН Романа Цимбалюка после того, как он записал интервью с аспирантом МГУ, который вывесил флаг Украины.

Цимбалюк заявил о безосновательности своего задержания и отказался давать пояснения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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