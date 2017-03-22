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В МВД рассказали подробности перестрелки в Черкасской области

22.03.2017 00:58
По словам спикера МВД, ранения получил член разбойной банды. Он скончался во время оказания ему медицинской помощи
В МВД рассказали подробности перестрелки в Черкасской области
Фото: Артем Шевченко/Facebook

В результате перестрелки в Черкасской области был убит житель Киевской области Сергей Лещенко. Об этом сообщил сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в Facebook.

По его словам, Лещенко во время налета на дом трижды выстрелил в бойцов КОРД, которые ждали в засаде. В ответ он получил два ранения в ногу и живот. Умер во время оказания медицинской помощи.

По информации полиции, Лещенко был членом банды, на счету которой более десяти разбойных нападений в Киевской, Кировоградской, Житомирской и Ровенской областях.

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"Среди жертв банды разные люди: и сельские предприниматели среднего достатка, и состоятельная судья одной из высших судебных инстанций страны", - отметил Шевченко.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области в ходе спецоперации Нацполиции против группы лиц, подозреваемых в разбойных нападениях, произошла перестрелка, во время которой был убит один из злоумышленников. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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