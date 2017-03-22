ГУР: В покинутое жилье в ОРДЛО хотят заселять наемников из РФ

По данным разведки, в "национализированные" помещения планируется заселять граждан РФ, заявивших о готовности продлить контракт на "службу" в Донбассе

С целью предотвращения массового увольнения личного состава главари российских оккупационных войск обязали "местные органы власти" террористических организаций ДНР/ЛНР в кратчайшие сроки провести ревизию подконтрольного жилого фонда с целью "национализации" квартир, домов и хозяйственных построек граждан, которые их покинули на срок более трех месяцев. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

"В "национализированные" помещения планируется заселять граждан РФ, не имеющих жилья на территории России и заявили о готовности продлить контракт на прохождение военной службы в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ в случае обеспечения их жильем", - говорится в сообщении разведки.

В ГУР отметили, что на пунктах отбора на военную службу по контракту в Калининградской области (РФ) значительно уменьшилось количество лиц, которые оформляют контракты на назначение в воинские части, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях на временно оккупированных территориях Украины. При этом, снижены требования к кандидатам по состоянию здоровья - призыву подлежат лица, ограниченно годные к военной службе.

За прошлые сутки боевики незаконных вооруженных формирований 76 раз обстреляли ВСУ.

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