В Николаевской области отравились 10 воспитанников детского сада

У пострадавших малышей обнаружена ротавирусная инфекция. Трое детей уже находятся дома, остальных выпишут из больницы до конца текущей недели

В Николаевской области 10 детей - воспитанников детского сада попали в больницу с острой желудочно-кишечной инфекцией. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил пресс-секретарь управления здравоохранения Николаевской областной госадминистрации Юрий Багрянцев.



"С кишечной инфекцией к медикам обратились 10 детей. Все обследованы, трое уже дома. Дети в возрасте от трех до пяти лет. Уже известно, что это ротавирусная инфекция", - сказал он, добавив, что остальных семерых детей выпишут из больницы до конца текущей недели.



Багрянцев отметил, что сейчас детский сад, в котором отравились малыши, работает. "В детском саду все обследовано, опасности для детей нет", - подчеркнул чиновник.



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Касательно причин отравления Багрянцев сообщил, что они пока неизвестны, однако предположил, что дети могли получить инфекцию через грязные руки.



21 марта 2017 года сообщалось, что полиция открыла уголовное производство по факту отравления девяти воспитанников детского сада в одном из сел Львовской области.



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