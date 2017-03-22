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В Тернопольской области СБУ задержала на взятке прокурора: фото

22.03.2017 15:58
Прокурор требовал 20 тыс. грн от своего подчиненного за непринятие по отношению к нему мер дисциплинарного воздействия за недостатки в работе
В Тернопольской области СБУ задержала на взятке прокурора: фото
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили во взяточничестве руководителя одной из местных прокуратур Тернопольской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что прокурор требовал 20 тыс. грн от своего подчиненного за непринятие по отношению к нему мер дисциплинарного воздействия за недостатки в работе.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в помещении прокуратуры при получении части взятки в размере 5 тыс. грн.


Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение. 


Наказание по статье - лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.


Продолжается досудебное следствие.

В Черновцах сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией разоблачили во взяточничестве директора одного из государственных профессиональных лицеев.

Фото: ssu.gov.ua

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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