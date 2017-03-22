ГПС не пустила в Украину "верховного атамана казаков Казахстана"

В ГПС выяснили, что 66-летнему гражданину, являющемуся "верховным атаманом казаков Казахстана", запрещен въезд в Украину. Он был отправлен обратно

Во вторник, 21 марта, в аэропорту Борисполь сотрудники Госпогранслужбы не пустили в Украину "верховного атамана казаков Казахстана", прибывшего рейсом из Франции. Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.



"Во время мер пограничного контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев обнаружили "верховного атамана казаков Казахстана", следовавшего из Франции", - сказано в сообщении.

В ходе проверки документов 66-летнего иностранца, гражданина Казахстана, который прилетел рейсом из Парижа, произошло срабатывание базы данных.

Пограничники выяснили, что данному гражданину запрещен въезд в Украину. Предварительно установлено, что он является "верховным атаманом казаков Казахстана".

66-летнему гражданину Казахстана отказано в пропуске через государственную границу, он был отправлен обратно во Францию ​​ближайшим рейсом.

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