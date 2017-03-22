В Харькове полиция разоблачила конвертцентр с оборотом 50 млн

У задержанных правоохранители изъяли во время обыска 700 тысяч гривень и более 30 печатей фиктивных предприятий

Сотрудники Управления защиты экономики и следствия полиции Харьковской области совместно со спецназовцами КОРД провели 14 обысков, в ходе которых изъяли 700 тысяч гривень и более 30 печатей фиктивных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители заявили, что установили лица организаторов работы конвертационного центра, которые для прикрытия незаконной деятельности предприятий использовали подконтрольные им фирмы.

"В течение 2016 предприятия, которые входили в состав конвертационного центра, "отмыли" более 50 млн гривен", - говорится в сообщении.

3 марта 2017 года в Харькове Служба безопасности совместно с прокуратурой разоблачила конвертационный центр, который успел обналичить почти 20 млн гривень.

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