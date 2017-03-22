Порошенко осудил теракт в Лондоне
Президент Петр Порошенко осудил теракт в Лондоне, назвав его ужасным террористическим нападением. Об этом глава государства написал в своем Twitter.
"Осуждаю шокирующее, ужасное террористическое нападение на Вестминстерском мосту. Мои мысли с жертвами этого страшного акта и их семьями", - написал Порошенко.
Сегодня, 22 марта, в центре Лондона, у здания парламента Великобритании произошла серий нападения, в результате которых, по предварительным данным, погибли два человека. Полиция Лондона рассматривает нападение возле британского парламента как теракт. Предварительно, нападавшие убиты.
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