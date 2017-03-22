Дело на 250 тысяч евро: глава сельсовета арестован на 2 месяца

Глава сельсовета арестован сроком на 60 суток с возможностью внесения залога 5 млн грн. Чиновник подозревается в получении 250 тыс евро взятки

Суд взял под стражу главу Мартусевского сельсовета Бориспольского района, задержанного по подозрению в вымогательстве 250 тыс евро взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Такое решение районный суд Киева принял в среду, 22 марта. Чиновник арестован сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере пять млн грн.

20 марта сотрудники СБУ совместно с прокуратурой Киева задержали главу Мартусевского сельсовета Бориспольского района Киевской области по подозрению в получении взятки в размере 250 тыс евро.

По данным правоохранителей, чиновник требовал деньги от предпринимателя за принятие положительного решения о выделении в аренду земельного участка площадью 70 гектаров.

Силовики задержали злоумышленника в помещении сельсовета после получения всей суммы взятки.

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