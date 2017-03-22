Штаб АТО: в результате обстрела Авдеевки погиб военный
В результате обстрела боевиками опорного пункта одной из мехбригад, расположенного под Авдеевкой, погиб один военнослужащий Вооруженных Сил. Об этом сообщает пресс-центр АТО.
"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, расположенный неподалеку Авдеевки, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.
В штабе отметили, что в течение дня, на данном направлении противник применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, противотанковые управляемые ракеты и 82-мм минометы.
Ранее в штабе сообщали, что за сегодняшний день в зоне АТО гибридная армия РФ 49 раз открывала огонь в сторону позиций ВСУ, о погибших не сообщалось.
Читайте также: Война России против Украины: последние события в Донбассе
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
20:02
-
19:35
-
19:05
-
18:38
-
17:40