Штаб АТО: в результате обстрела Авдеевки погиб военный

Боевики обстреляли опорный пункт подразделения одной из механизированных бригад, расположенный неподалеку Авдеевки. Погиб один военный

В результате обстрела боевиками опорного пункта одной из мехбригад, расположенного под Авдеевкой, погиб один военнослужащий Вооруженных Сил. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, расположенный неподалеку Авдеевки, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что в течение дня, на данном направлении противник применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, противотанковые управляемые ракеты и 82-мм минометы.

Ранее в штабе сообщали, что за сегодняшний день в зоне АТО гибридная армия РФ 49 раз открывала огонь в сторону позиций ВСУ, о погибших не сообщалось.

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