Боевики снова обстреляли Водяное из реактивной артиллерии - штаб

На мариупольском направлении наибольшее количество обстрелов зафиксировано под Широкиным, на донецком самой горячей точкой традиционно была Авдеевка

За минувшие сутки боевики 84 раза обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военный погиб, один - ранен. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении наибольшее количество обстрелов зафиксировано под Широкиным - тут террористы обстреливали силы АТО из 120 мм и 82 мм минометов, БМП, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из 122 мм артиллерийских систем и Града боевики вели огонь по опорным пунктам ВСУ вблизи Водяного. Под Павлополем, Лебединским, Гнутово и Чермалыком гибридные войска РФ вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В Марьинке обстрел вел снайпер.

На донецком направлении самой горячей точкой была Авдеевка - террористы тут стреляли из минометов, гранатометов, пулеметов и противотанковых ракетных комплексов. Под Зайцевым по позициям ВСУ террористы вели огонь из 152 мм артиллерии.

Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали позиции сил АТО под Луганским, Троицким и Верхнеторецким.

На луганском направлении террористы обстреливали опорные пункты ВСУ в Новозвановке из 120 мм минометов, гранатометов и пулеметов. По позициям в районе Крымского боевики вели огонь из 82 мм минометов, под Станицей Луганской - из гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщается, украинские военные, учитывая ситуацию, открывали ответный огонь.

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