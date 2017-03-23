Инцидент в Балаклее: в радиусе 40 км закрыто для полетов небо
Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от пожара на складе артиллерийских боеприпасов под Балаклеей в Харьковской области. Об этом у себя в Facebook сообщил замглавы Министерства инфраструктуры Юрий Лавренюк.
"Два пожарных поезда Укрзалiзницi направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара. Сейчас они находятся на станции Шаблинка и ждут дальнейших указаний от ГСЧС", - добавил он.
Как отметил чиновник, при необходимости Укрзалiзниця предоставит поезда для эвакуации населения из опасной зоны вокруг горящего арсенала. "Сейчас таких запросов не поступало", - добавил он.
По словам Лавренюка, персонал железнодорожной станции в Балаклее эвакуирован.
"Находимся в постоянном оперативном контакте с руководством ГСЧС, Минобороны и в пределах компетенции держим ситуацию на контроле", - отметил он.
Координировать действия сотрудников министерства на место происшествия откомандирован первый замминистра Евгений Кравцов.
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