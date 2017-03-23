Полторак: Горит треть складов в Балаклее, разлет осколков до 2 км

Пожар на арсенале с артиллерийскими боеприпасами под Харьковом еще не локализован - спасатели и военные пока не подходят к детонирующим складам

Пожар на складе боеприпасов под Балаклеей в Харьковской области все еще не локализован, взрывы продолжаются примерно на третьей части территории арсенала. Об этом на брифинге сообщил министр обороны Степан Полторак





"Из того, что мы видим, разлет опасных предметов и осколков происходит на расстояние от одного до двух километров", - сказал он.





По предварительным данным, жертв среди военнослужащих и гражданских в Балаклее и близлежащих поселках нет, отметил глава Минобороны.





Значительного ущерба обороноспособности страны этот инцидент не нанес, отметил Полторак, так как часть боеприпасов с началом АТО была рассредоточена по другим базам и складам. "Все подразделения, который выполняют задачи в зоне АТО, имеют необходимый запас боеприпасов", - подчеркнул министр.





"Над местом взрыва в 50-километровой зоне для всех летательных аппаратов закрыто воздушное пространство", - подтвердил он информацию от Мининфраструктуры, хотя ранее речь шла о 40-километровой зоне.









Сегодня, 23 марта 2017 года, около 02:46 ночи на оружейных складах воинской части А1352 около города Балаклея в Харьковской области начался пожар , взрываются и разлетаются снаряды. Из близлежащей жилой застройки эвакуированы люди - всего около 20 тысяч человек. Военная прокуратура говорит о диверсии.





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