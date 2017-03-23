В Балаклее усилили охрану порядка во избежание мародерства

Охрану порядка будут обеспечивать патрульные полицейские и Нацгвардия. Всего к патрулированию привлечены почти 300 человек личного состава полиции

В Балаклее Харьковской области в связи с пожаром на складе боеприпасов усилена охрана порядка, в частности во избежание случаев мародерства. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.



В связи с чрезвычайной ситуацией по тревоге поднят весь личный состав полиции, срочно развернут оперативный штаб. Для обеспечения охраны порядка в круглосуточном порядке разработан расчет сил и средств.



"Для перекрытия дорог задействованы дополнительные силы, личный состав соседних отделов полиции, расставлены блокпосты. К охране порядка привлечены почти 300 человек личного состава", - говорится в сообщении.



Охрану порядка будут обеспечивать патрульные полицейские и Нацгвардия. Возле объектов, где уже проведена эвакуация, расставлены наряды полиции. Силами полиции также обеспечено сопровождение автобусов с эвакуированными гражданами. Под особый контроль взят учетный контингент, отметили в облуправлении Нацполиции.



"Правоохранители обращаются ко всем гражданам, которые оказались в затруднительной ситуации: по всем вопросам о предоставлении любой помощи можно обращаться к полицейским или звонить на 102, в дежурную часть Балаклейского отдела полиции - (05749) 20908 или непосредственно начальнику местной полиции - (066) 0305300", - говорится в сообщении.



Правоохранителями будут приняты все меры для безопасности жизни граждан и защиты их имущества, подчеркнули в полиции.

Читайте также: Полторак о взрывах в Балаклее: Это часть гибридной войны России



Начальник полиции Харьковской области Анатолий Дмитриев в Facebook уточнил, что патрульная полиция будет круглосуточно контролировать ситуацию в Балаклее, чтобы избежать фактов мародерства.

23 марта сообщалось, что в связи с пожаром и взрывами на складе боеприпасов в Балаклее по состоянию на 07:30 эвакуированы около 20 тысяч человек.

В ночь на 23 марта 2017 года на отдельных площадках оружейных складов воинской части А1352 в Балаклее начался пожар и, как следствие, детонация боеприпасов.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос назвал одной из вероятных причин инцидента диверсию.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.