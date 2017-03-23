Луценко об убийстве Вороненкова: Кремль казнил свидетеля

Генпрокурор добавил, что Вороненков является не единственным свидетелем из числа российских чиновников

Генпрокурор Юрий Луценко назвал убийство экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова "обычной для Кремля показательной казнью свидетеля". Об этом он написал в Facebook.

"Циничное убийство одного из свидетелей, проходящего по делу государственной измены экс-президента Януковича. Средь бела дня в центре Киева был застрелен экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков, который предоставил следователям военной прокуратуры сверхважные показания по делу. Это была обычная для Кремля показательная казнь свидетеля", - отметил Луценко.

Генпрокурор добавил, что Вороненков является не единственным свидетелем из числа российских чиновников.

"Также закон предусматривает добавления в судебном следствии показаний Дениса Вороненкова, данных под письменный протокол", - отметил Луценко.

Сегодня, 23 марта, в центре Киева около полудня неизвестные расстреляли бывшего депутата нелегитимной Государственной думы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство.

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