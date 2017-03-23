Луценко об убийстве Вороненкова: Кремль казнил свидетеля
Генпрокурор Юрий Луценко назвал убийство экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова "обычной для Кремля показательной казнью свидетеля". Об этом он написал в Facebook.
"Циничное убийство одного из свидетелей, проходящего по делу государственной измены экс-президента Януковича. Средь бела дня в центре Киева был застрелен экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков, который предоставил следователям военной прокуратуры сверхважные показания по делу. Это была обычная для Кремля показательная казнь свидетеля", - отметил Луценко.
Генпрокурор добавил, что Вороненков является не единственным свидетелем из числа российских чиновников.
"Также закон предусматривает добавления в судебном следствии показаний Дениса Вороненкова, данных под письменный протокол", - отметил Луценко.
Сегодня, 23 марта, в центре Киева около полудня неизвестные расстреляли бывшего депутата нелегитимной Государственной думы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:23
-
12:55
-
12:27
-
11:22
-
10:38
Новости партнеров
- 45217
- 33599
- 25144
- 24411
- 23409