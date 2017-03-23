Геращенко: Киллер был ранен телохранителем Вороненкова и задержан
Убийца экс-депутата нелегитимной Государственной думы РФ Дениса Вороненкова задержан и находится в больнице, поскольку был ранен телохранителем экс-депутата. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Facebook.
"Только что на выходе из отеля "Премьер-Палац" был расстрелян бывший депутат Государственной Думы России Денис Вороненков. Киллер был ранен телохранителем Вороненкова и задержан. Телохранитель также ранен. Врачи борются за их жизни", - отметил Геращенко.
По его словам, это заказное политическое убийство, совершенное с целью устрашения всех тех российских депутатов и чиновников, кто попытается сбежать из России на Запад или в Украину и рассказать правду о том, как функционирует российский карательный аппарат.
"Он был убит в отместку за то, что он и его супруга, дали правдивые показания о том, как готовилась аннексия Крыма и нападение на Донбасс. Убийство Дениса Вороненкова становится теперь в один ряд с убийствами Александра Литвиненко, Бориса Немцова и Павла Шеремета. КГБ СССР также убило немало лучших сынов России и Украины. Но и это не удержало Советский Союз от развала", - заявил советник главы МВД.
Генпрокурор Юрий Луценко назвал убийство Вороненкова "обычной для Кремля показательной казнью свидетеля".
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