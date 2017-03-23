Порошенко: Убийство Вороненкова - акт гостерроризма Кремля

Президент Украины назвал убийство неслучайным и подчеркнул, что это явный почерк спецслужб РФ

Убийство в центре Киева Дениса Вороненкова - это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из политических соображений. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совещания с силовиками по поводу убийства бывшего депутата нелегитимной Государственной думы РФ Вороненкова, сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

"Явный почерк российских спецслужб, который раньше неоднократно проявлялся в разных европейских столицах", - сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что раньше Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и в частности - "роли Януковича во введении в Украину российских войск".

"Считаю неслучайным, что убийство произошло в один день с диверсией в Балаклии в Харьковской области", - резюмировал президент.

Сегодня около полудня в центре Киева неизвестные расстреляли бывшего депутата нелегитимной Государственной думы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство.

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