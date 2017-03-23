Путину доложили об убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова

На просьбу журналистов как-то прокомментировать убийство Вороненкова, пресс-секретарь Путина Песков заявил, что "это не наша тема"

Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает Дождь.

"Это не наша тема", - сказал Песков на просьбу журналистов прокомментировать убийство Вороненкова.

Сегодня, 23 марта, в центре Киева около полудня неизвестные расстреляли бывшего депутата нелегитимной Государственной думы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство.

Убийца Вороненкова задержан и находится в больнице, поскольку был ранен телохранителем экс-депутата.

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что Вороненков шел на встречу с ним.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал убийство Вороненкова "обычной для Кремля показательной казнью свидетеля".

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