Россияне искали взрывчатку на границе с Украиной

Россия закрыла со своей стороны движение в пункте пропуска Новые Юрковичи на границе с Черниговской областью. Обещают открыть с 19:00

Российская сторона объяснила приостановку движения в пункте пропуска Новые Юрковичи на границе с Черниговской областью проверкой КПП на наличие взрывчатки. Об этом в комментарии ЛІГА.net сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, российские пограничники пообещали возобновить движение в 19:00.

"Около 18:30 получили сообщение от российских пограничников о том, что в 19:00 пункт пропуска Новые Юрковичи начинает работать в полном объеме. Причину остановки (движения, - ред.) они объяснили тем, что проверяли пункт пропуска на наличие взрывчатых веществ", - сказал Слободян.

Ранее сообщалось, что сегодня через российские пункты пропуска Донецк и Матвеев Курган на временно оккупированную территорию Украины въехали 40 грузовых автомобилей из России.

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