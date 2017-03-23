Взрывы в Балаклее: новые подробности и детали диверсии

Бетонные заглубленные бункеры, в которых, по мнению советника министра обороны, хранится то, что было целью диверсии, держат

На военном складе в Балаклее хранилось намного меньше боеприпасов, чем 125 тысяч тонн. Почти половина из них - компоненты снятых с вооружения боеприпасов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра обороны Юрий Бирюков.

"Не было там ни 175 тысяч тонн, ни 125 тысяч тонн. Было намного меньше. Путаница связана с тем, что там почти половина хранения - компоненты снятых с вооружения боеприпасов, которые разбирали. На видео были видны разрывы и хаотичные старты ракет ЗРК КУБ", - написал Бирюков.

Бетонные заглубленные бункеры, в которых, по мнению советника министра, хранится то, что было целью диверсии, держат. Выгорели все внешние площадки.

По его словам, на хранилища выделялись деньги, инфраструктура восстанавливалась, но денег было "катастрофически мало". Он отметил, что на создание подобного склада в другой точке Украины сейчас нет денег.

"Сейчас детонация уменьшилась, начали работать танки - пробивают дорогу, подтягивают спецтехнику", - написал Бирюков.

Сегодня главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил о том, что площадь арсенала составляет 368 га (138 тысяч тонн боеприпасов).

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.