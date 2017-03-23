Во Львовской области обрушился мост через Днестр: фото

Обвал автомобильного моста произошел на автодороге Ходоров-Жидачев около 18:11. По предварительной информации, никто не пострадал

В четверг вечером, 23 марта, в селе Залески Львовской области обвалилась часть моста через реку Днестр. Об этом заявил глава департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации Александр Харчук, передает Zaxid.net.

Обвал автомобильного моста произошел на автодороге Ходоров-Жидачев около 18:11. По предварительной информации, никто не пострадал.

"Обвал произошел в части, где мост проходит над землей, а не есть над рекой. Сейчас там выставлена ограждающая защита. Крупногабаритный транспорт не едет через мост, чтобы не было дополнительной нагрузки. Легковые автомобили двигаются без помех, но пропускают по очереди. Аварийный участок огорожен", - сообщил Харчук

По его словам, на месте обвала работает полиция, присутствовали представители Жидачевской райадминистрации.





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