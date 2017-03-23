Порошенко поручил привлечь помощь НАТО из-за ситуации в Балаклее

Президент дал срочное поручение МИД, Минобороны и ГСЧС привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее

Президент Петр Порошенко поручил срочно привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования складов воинских частей в Балаклее. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Дал срочное поручение МИД, Минобороны и ГСЧС привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее", - сообщил глава государства.





Дав термінове доручення МЗС, Міноборони та ДСНС залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування в Балаклії - Петро Порошенко (@poroshenko) 23 марта 2017 г.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ заявили, что интенсивность взрывов на территории воинской части возле Балаклеи уменьшилась.

Сегодня ночью, 23 марта, на складах воинской части около Балаклеи Харьковской области начался пожар, сопровождающийся взрывами и разлетом снарядов. Из близлежащих населенных пунктов эвакуированы местные жители - около 20 тысяч человек. В Балаклее усилили охрану порядка во избежание мародерства.

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